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Виктор Немков проведёт титульный бой на турнире «Наше Дело 82», есть соперник

Виктор Немков проведёт титульный бой на турнире «Наше Дело 82», есть соперник
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Бывший боец PFL и Bellator россиянин Виктор Немков сразится с чемпионом профессиональной казахстанской лиги Naiza FC соотечественником Хусейном Адамовым на турнире «Наше Дело 82», который состоится 2 марта в Москве.

Противостояние тяжеловесов пройдёт по правилам ММА, пять раундов по пять минут.

На счету Адамова 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Свой последний поединок он провёл в лиге «Наше Дело» и одержал победу над Султаном Муртазалиевым.

Немков последний бой провёл в декабре 2022 года в рамках турнира Kuzbass MMA Federation, одержав победу над Степаном Горшечниковым удушающим приёмом в первом раунде. На его счету в MMA 31 победа, восемь поражений и одна ничья.

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