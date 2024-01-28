Атлас объяснил, почему абсолютный чемпион Канело — не лучший боец своего веса

Известный американский тренер Тедди Атлас считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес не является лучшим боксёром своего дивизиона.

«Очевидно, Канело может считаться номером один, однако на его счету два поражения и две ничьи. Можно и сказать, что у него четыре поражения.

Я считаю, что пока парень не проиграл, нельзя понять, насколько он хорош. Так было и с Канело. Вы можете проиграть, а затем стать лучше, хотя с Канело этого не происходит.

Бенавидес продолжает становиться лучше, он крупнее и сильнее. Он крупнее, сильнее и продолжает расти. Я скажу, что, учитывая его рекорд 27-0, он опережает Канело», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.