Промоутер Райана Гарсии назвал дату его следующего боя

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии (24-1, 20 KO), сообщил, что его подопечный вернётся на ринг в апреле.

«Мы готовимся завершить сделку по его следующему бою, я объявлю об этом, когда всё будет готово. Я уже точно знаю, что поединок состоится 20 апреля в Лас-Вегасе. Соперника ещё нет. Никаких имён. 20 апреля в Лас-Вегасе», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.