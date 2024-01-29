Боксёр Всеволод Шумков высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду

Российский боксёр Всеволод Шумков дал комментарий по поводу допуска российских спорстменов на Олимпиаду-2024.

«Сначала я обрадовался. Думал, что мы поедем на Олимпиаду. Но наш Олимпийский комитет сказал, что мы не поедем без флага и гимна. Он отреагировал так. А это значит, что мы не едем. Надеюсь, в ближайшее время всё разрешится. И мы всё-таки поедем с флагом и гимном на Олимпиаду. Потому что это мечта любого спортсмена. Если бы наша Федерация бокса разрешила, то поехал бы. Потому что если ты завоевал олимпийское золото, тебя хоть как признают. Все в России будут рады. Поэтому смог бы поехать под нейтральным флагом», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, российские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).