Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёр Всеволод Шумков высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду

Боксёр Всеволод Шумков высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Всеволод Шумков дал комментарий по поводу допуска российских спорстменов на Олимпиаду-2024.

«Сначала я обрадовался. Думал, что мы поедем на Олимпиаду. Но наш Олимпийский комитет сказал, что мы не поедем без флага и гимна. Он отреагировал так. А это значит, что мы не едем. Надеюсь, в ближайшее время всё разрешится. И мы всё-таки поедем с флагом и гимном на Олимпиаду. Потому что это мечта любого спортсмена. Если бы наша Федерация бокса разрешила, то поехал бы. Потому что если ты завоевал олимпийское золото, тебя хоть как признают. Все в России будут рады. Поэтому смог бы поехать под нейтральным флагом», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, российские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Материалы по теме
МОК пустил Россию на Олимпиаду-2024. Кто из наших спортсменов сможет выступить в Париже?
МОК пустил Россию на Олимпиаду-2024. Кто из наших спортсменов сможет выступить в Париже?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android