Брэдли сказал, кто победит в бою Канело и Кроуфорда

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это непростая задача для Теренса. Но в то же время я бы поставил на его победу над Саулем Альваресом, даже во втором среднем весе. Я считаю, что его мастерство на уровне величайших. Не думаю, что мы видели нечто подобное Теренсу Кроуфорду», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).