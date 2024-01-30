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Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры

Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра.

«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен», — написал Стивенсон.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре, Стивенсон победил доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса, завоевав вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг). Стивенсон так и остался непобеждённым на профессиональной арене, на его счету 21 победа в 21-м бое

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