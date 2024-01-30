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Шумков: думаю, у Джейка Пола не было серьёзных соперников. А если и были, то купленные

Шумков: думаю, у Джейка Пола не было серьёзных соперников. А если и были, то купленные
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Российский боксёр Всеволод Шумков высказался по поводу американского блогера Джейка Пола.

«Подраться с блогером? Легко. Покажу ему, что бокс – это не блогерство. Чтобы понимали, что профессиональный бокс – это серьёзно. Думаю, что у Джейка Пола просто не было серьёзных соперников. А если и были, то они были куплены», — сказал Шумков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

3 февраля в Серпухове состоится вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», который организует Международная ассоциация бокса. В главном событии спортивного мероприятия бой проведёт трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков, противостоять которому будет представитель Кубы Сайдель Хорта. Спортсмены сразятся в 10-раундовом поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.

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