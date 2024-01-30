Немков сказал, кто победит в бою Токов — Исмаилов

Лидер рейтинга P4P Bellator Вадим Немков (Россия) поделился мнением о предстоящем поединке между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым. Их бой пройдёт 9 марта в Москве и будет реваншем. В первом противостоянии победу одержал Токов.

«Это долгожданный реванш. Исмаилов давно хотел провести этот бой с Толей. Им нашли площадку и подходящие условия. Это будет интересный бой для российских ММА. Думаю, Толя выиграет — возможно, не болевым. Он сейчас набарывается и хорошо готов к бою, поэтому я ставлю на Толю», — приводит слова Немкова Metaratings.

Анатолию Токову 33 года. Россиянин выступает как профессионал с 2009 года и провёл восемь последних боёв в американском промоушене Bellator. В своём последнем выступлении на турнире Bellator 290 в феврале Токов единогласным решением проиграл американцу Джонни Эблину.

Магомеду Исмаилову 37 лет. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в декабре 2022 года, Исмаилов единогласным решением победил соотечественника, Александра Шлеменко, закрыв досрочное поражение от Владимира Минеева.