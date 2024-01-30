Стерлинг дал прогноз на бой О’Мэлли — Вера

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой из Эквадора. Алджо рассказал, при каком условии Чито сумеет побить О'Мэлли.

«Думаю, Чито должен полагаться на длительный бой. Его бензобак и стойкость позволят взять верх, если бой получится длительным. Шон не настолько выносливый и морально крепкий. Но дело в том, что О’Мэлли много полагается на футворк, а это требует очень больших затрат энергии. Также он гоняет много веса. И если он не сможет расходовать энергию эффективно – Чито его побьёт», – заявил Стерлинг на своём канале в YouTube.

Примечательно, что Марлон Вера и Шон О'Мэлли уже сталкивались в очном противостоянии в августе 2020 года. Тогда Чито одержал победу над своим противником техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, 9 марта текущего года Марлон Вера и Шон О'Мэлли проведут реванш. Они подерутся в Майами (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 299. Сейчас Шон О'Мэлли удерживает титул UFC в легчайшей весовой категории.