А. Емельяненко: спасибо братьям мусульманам за помощь в моём восстановлении

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к своим друзьям из Саудовской Аравии, которые помогли ему восстановиться.

«Спасибо братьям мусульманам за помощь в моём восстановлении и тёплое отношение!

Передаю драгоценный подарок Итазову Ахмеду!» – написал Емельяненко.

Емельяненко подарил своему товарищу полотно от капы.

42-летний Емельяненко провёл последний на данный момент бой с известным блогером Евгением Ершовым в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В том поединке Александр одержал победу болевым приёмом во втором раунде. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В начале года в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Емельяненко принял ислам.