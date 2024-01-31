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«Раньше он был мешком». Царукян рассказал, как изменился Оливейра

«Раньше он был мешком». Царукян рассказал, как изменился Оливейра
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Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, высказался по поводу своего ближайшего соперника бразильца Чарльза Оливейры.

«Раньше, если он чувствовал отпор, давал заднюю, а сейчас он дерётся до конца. В первых раундах падает, но встаёт. Думают, что он уже сдох, а он выходит и нокаутирует, душит людей. Если честно, раньше он был мешком каким-то, проигрывал всем подряд, а затем просто начал вырубать всех в нашей весовой и стал чемпионом», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 апреля Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300, который состоится в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния, вероятнее всего, будет драться за титул UFC в лёгкой весовой категории с Исламом Махачевым.

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