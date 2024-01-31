Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кадиев: если Исмаилов будет хорошо готов, он победит Токова за счёт борьбы и напора

Кадиев: если Исмаилов будет хорошо готов, он победит Токова за счёт борьбы и напора
Комментарии

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев дал прогноз на поединок между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, который состоится на турнире АСА 9 марта в Москве:

«Исмаилов — Токов — это уже не те бойцы, которых мы видели в их первом бою. Сейчас они уже более опытные и состоявшиеся спортсмены как в профессиональном, так и в медийном плане. Если Магомед подойдёт в хорошей форме, то думаю, за счёт своего напора и борьбы одержит победу», — сказал Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Токов в мае 2013 года победил Исмаилова кимурой в первом раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android