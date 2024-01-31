Кадиев: если Исмаилов будет хорошо готов, он победит Токова за счёт борьбы и напора

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев дал прогноз на поединок между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, который состоится на турнире АСА 9 марта в Москве:

«Исмаилов — Токов — это уже не те бойцы, которых мы видели в их первом бою. Сейчас они уже более опытные и состоявшиеся спортсмены как в профессиональном, так и в медийном плане. Если Магомед подойдёт в хорошей форме, то думаю, за счёт своего напора и борьбы одержит победу», — сказал Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Токов в мае 2013 года победил Исмаилова кимурой в первом раунде.