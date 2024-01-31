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Долидзе: в феврале у нас будет новый чемпион и первый пояс UFC в Грузии

Долидзе: в феврале у нас будет новый чемпион и первый пояс UFC в Грузии
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Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе считает, что Илия Топурия станет чемпионом промоушена.

«Илия молод и голоден. Он хочет победить. Всё у него складывается хорошо, и он движется стремительно вверх. Думаю, и UFC устраивает, чтобы Илия был чемпионом. У него есть всё, чтобы победить в этом бою. Илия очень хорошо борется, есть сила в руках, так что, я думаю, в феврале у нас будет новый чемпион и первый пояс в Грузии», — приводит слова Долидзе Metaratings.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в полулёгком весе состоится 17 февраля в Анахайме (США) на UFC 298. Топурия встретится с действующим чемпионом Александром Волкановски.

23 января Илия Топурия поднялся на третье место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC. Профессиональный рекорд представителя Испании в смешанных единоборствах составляет 14-0.

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