Воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова убили в Махачкале

Боец смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасул Мутаев убит в центре Махачкалы, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, неизвестный подошёл к 20-летнему Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Спортсмен скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. В городе объявлен план «Перехват».

Отмечается, погибший Магомед Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, ранее чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске.