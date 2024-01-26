Неизвестные расстреляли чемпиона России по боксу в Челябинске

Чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что выстрелов было около 20. В настоящий момент Андрей находится в больнице, где за его жизнь борются врачи.

По сведениям источника, нападавших было несколько человек. Стоцкий пробегал неподалёку от их автомобиля. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка, которая вылилась в драку. Когда неизвестные поняли, что не смогут справиться с боксёром, достали травматическое оружие и применили его.

Стоцкого доставили в больницу с огнестрельными ранениями таза, бёдер и ног.

На любительском уровне Андрей принял участие в 53 боях, в которых он одержал 40 побед и потерпел 13 поражений.