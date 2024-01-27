Трагедия во время спарринга. 18-летнего бойца ММА не смогли спасти врачи

Трагичные новости из мира единоборств продолжают поступать с пугающей частотой. 27 января появилась информация, что в Кирове произошла очередная смерть спортсмена. 18-летний боец, получивший травму головы на соревнованиях, скончался после спарринга. Во время тренировочного боя парень потерял сознание, после чего его попытались спасти в машине скорой помощи. К сожалению, помочь не получилось. «Чемпионат» собрал все самые актуальные новости об инциденте, чтобы сформировать полную картину случившегося.

«26 января в спортивной школе «Юность» во время проведения тренировочного боя 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи. Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние их здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, как предполагается, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Кировской области ТАСС.

К сожалению, такие новости становятся всё более частыми. В декабре похожая трагедия случилась на соревнованиях по боксу. Там спортсмен пропустил несколько точных ударов в печень, зашатался и потерял сознание. Он был оперативно транспортирован в больницу, но спасти 14-летнего подростка, к сожалению, не получилось. Боксёр скончался в машине скорой помощи ещё до приезда в больницу. Отмечалось также, что медработник, который был на соревнованиях, сразу оказал первую помощь.

Практически моментально на ситуацию отреагировали в Министерстве спорта Кировской области: «26 января в Кирове в Центре единоборств на Мира, 46 стартовали соревнования по смешанным единоборствам ММА. Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 года рождения, предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.

На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Была вызвана бригада реанимации СМП, которая оперативно прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием. Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины».

Позже информацию подтвердил и главный судья соревнований Андрей Глушков: «26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» проходили чемпионат и первенство Кировской области по смешанным единоборствам. Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта. Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровье у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи. В целом соревнования проходили в штатном режиме, без травм. После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать помощь спортсмену. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия. Соревнования были остановлены».

К сожалению, череда трагичных новостей продолжается. И хочется надеяться, что в ближайшем будущем она прервётся. Слишком уж часто в последнее время такие события потрясают мир единоборств. Следственный комитет уже начал проверку.