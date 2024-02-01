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Стал известен возможный мотив убийства бойца MMA Мутаева

Стал известен возможный мотив убийства бойца MMA Мутаева
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Полиция разыскивает предполагаемого убийцу 20-летнего бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, по подозрению в убийстве бойца в Махачкале разыскивается 18-летний парень из села Коркмаскалы.

Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили 18-летнего парня и всячески издевались над ним.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутаев был убит возле своего дома в Махачкале.

Преступник сделал восемь выстрелов. Спортсмен скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Отмечается, погибший Магомед Мутаев занимался в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

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