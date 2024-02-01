AMC Fight Nights прокомментировал убийство бойца Магомедрасула Мутаева

Промоутерская компания AMC Fight Nights прокомментировала убийство 20-летнего бойца Магомедрасула Мутаева.

«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!», — говорится в заявлении организации во «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова был убит возле своего дома в Махачкале. Преступник сделал восемь выстрелов. Спортсмен скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

На месте преступления работают следователи и криминалисты, а в городе объявлен план «Перехват».