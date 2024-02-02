Чемпион UFC О’Мэлли остроумно ответил Сэндхагену, упомянув Петра Яна

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли отреагировал на недавние слова своего соотечественника Кори Сэндхагена, выступающего в том же дивизионе промоушена. Ранее Сэндхаген резко высказался о россиянине Умаре Нурмагомедове.

Помимо прочего, Кори говорил, что Умар снимается с боёв чаще, чем дерётся. Кроме того, во время своей речи он заявил, что может кардинально поменять имидж, чтобы получать больше поддержки со стороны UFC, – например, сделать тату на лице или покрасить волосы.

«Тату на лице теоретически может тебе помочь. А знаешь, что ещё может помочь? Победа нокаутом в бою с Алджамейном Стерлингом и победа по очкам в поединке с Петром Яном. Так что даже не знаю», — написал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.