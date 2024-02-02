Результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 235: Долидзе vs Имавов

В ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В главном событии ивента француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов сразится с грузином Романом Долидзе.
Сегодня завершилась церемония взвешивания, посвящённая UFC Fight Night 235. Предлагаем ознакомиться с её результатами.
Главный бой вечера, средний вес: Роман Долидзе (84,36 кг) vs Нассурдин Имавов (83,91 кг)
Лёгкий вес: Ренато Карнейро (70,76 кг) vs Дрю Добер (70,76 кг)
Полусредний вес: Рэнди Браун (77,56 кг) vs Муслим Салихов (77,56 кг)
Женский наилегчайший вес: Вивиан Араужо (57,15 кг) vs Наталия Силва (56,92 кг)
Средний вес: Алиасхаб Хизриев (84,36 кг) vs Махмуд Мурадов (84,14 кг)
Полусредний вес: Гилберт Урбина (77,56 кг) vs Чарли Радтке (77,33 кг)
Женский минимальный вес: Молли Маккэнн (52,61 кг) vs Диана Белбита (52,61 кг)
Наилегчайший вес: Азат Максум (57,15 кг) vs Чарльз Джонсон (56,92 кг)
Полусредний вес: Темба Горимбо (77,33 кг) vs Пит Родригес (77,33 кг)
Полулёгкий вес: Чон Ён Ли (66,22 кг) vs Блейк Билдер (65,54 кг)
Женский наилегчайший вес: Луана Каролина (58.51 кг)* vs Юлия Столяренко (57,12 кг)
Лёгкий вес: Лэндон Киньонес (70,53 кг) vs Маркель Медерос (70,53 кг)
Тяжёлый вес: Томас Петерсен (118,61 кг) vs Джамал Погс (120,42 кг).
* Луана Каролина не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории.