Результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 235: Долидзе vs Имавов

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В ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В главном событии ивента француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов сразится с грузином Романом Долидзе.

Сегодня завершилась церемония взвешивания, посвящённая UFC Fight Night 235. Предлагаем ознакомиться с её результатами.

Главный бой вечера, средний вес: Роман Долидзе (84,36 кг) vs Нассурдин Имавов (83,91 кг)

Лёгкий вес: Ренато Карнейро (70,76 кг) vs Дрю Добер (70,76 кг)

Полусредний вес: Рэнди Браун (77,56 кг) vs Муслим Салихов (77,56 кг)

Женский наилегчайший вес: Вивиан Араужо (57,15 кг) vs Наталия Силва (56,92 кг)

Средний вес: Алиасхаб Хизриев (84,36 кг) vs Махмуд Мурадов (84,14 кг)

Полусредний вес: Гилберт Урбина (77,56 кг) vs Чарли Радтке (77,33 кг)

Женский минимальный вес: Молли Маккэнн (52,61 кг) vs Диана Белбита (52,61 кг)

Наилегчайший вес: Азат Максум (57,15 кг) vs Чарльз Джонсон (56,92 кг)

Полусредний вес: Темба Горимбо (77,33 кг) vs Пит Родригес (77,33 кг)

Полулёгкий вес: Чон Ён Ли (66,22 кг) vs Блейк Билдер (65,54 кг)

Женский наилегчайший вес: Луана Каролина (58.51 кг)* vs Юлия Столяренко (57,12 кг)

Лёгкий вес: Лэндон Киньонес (70,53 кг) vs Маркель Медерос (70,53 кг)

Тяжёлый вес: Томас Петерсен (118,61 кг) vs Джамал Погс (120,42 кг).

* Луана Каролина не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории.