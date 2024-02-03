Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC: если Ковингтон откажется от боя с Рахмоновым, его надо выкинуть из промоушена

Боец UFC: если Ковингтон откажется от боя с Рахмоновым, его надо выкинуть из промоушена
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил высказался о возможном поединке между Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.

«Да, Рахмонов действительно талантливый боец, я видел новость о том, что ему хотят организовать бой с Ковингтоном. Не знаю, правдивая ли это информация, но Колби обязан выйти в октагон с этой восходящей звездой. Если он откажется от этого боя, то его следует выкинуть из UFC к чертям. Мне кажется, что Ковингтон является неким фильтром для топов полусреднего дивизиона, поэтому я очень жду его поединок с Рахмоновым», — рассказал Нил в интервью YouTube-каналу Fanatics View.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. На счету Колби Ковингтона 17 побед и четыре поражения.

Материалы по теме
Назван вероятный соперник казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android