Боец UFC: если Ковингтон откажется от боя с Рахмоновым, его надо выкинуть из промоушена

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил высказался о возможном поединке между Шавкатом Рахмоновым и американцем Колби Ковингтоном.

«Да, Рахмонов действительно талантливый боец, я видел новость о том, что ему хотят организовать бой с Ковингтоном. Не знаю, правдивая ли это информация, но Колби обязан выйти в октагон с этой восходящей звездой. Если он откажется от этого боя, то его следует выкинуть из UFC к чертям. Мне кажется, что Ковингтон является неким фильтром для топов полусреднего дивизиона, поэтому я очень жду его поединок с Рахмоновым», — рассказал Нил в интервью YouTube-каналу Fanatics View.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. На счету Колби Ковингтона 17 побед и четыре поражения.