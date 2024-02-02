Назван вероятный соперник казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова

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Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), может провести свой следующий поединок против бывшего претендента на титул организации американца Колби Ковингтона. Об этом сообщает MMA Daily + MEMES.

По данным источника, данный бой находится в разработке у матчмейкеров UFC. Его планируют организовать в июне на турнире в Сиэтле.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. На счету Колби Ковингтона 17 побед и четыре поражения.

Ранее стало известно, что Шавкат Рахмонов попал в список бойцов, которые, по версии издания Sportskeeda, могут превзойти наследие россиянина Хабиба Нурмагомедова в MMA.