Бетербиев: Сен-Пьер говорил о Емельяненко, а я не мог ответить — не смотрел бои Фёдора

Действующий чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев рассказал историю о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Жорже Сен-Пьере, который заявил, что является фанатом прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«Емельяненко в моё поле зрения попадал редко. В своём виде спорта он уважаем, даже Жорж Сен‑Пьер говорил мне, что является фанатом Фёдора Емельяненко. А я ничего сказать ему в ответ не мог, так как его бои не смотрел», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, Фёдору Емельяненко 47 лет. Он завершил карьеру в смешанных единоборствах в феврале 2023 года, когда досрочно проиграл Райану Бейдеру из США на турнире лиги Bellator.