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Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся

Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся
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В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев провёл поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Бой завершился через 11 секунд. Хизриев случайно попал пальцем в глаз Мурадову и последний не смог продолжить поединок. В итоге бой признали несостоявшимся.

Ранее Хизриев провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, одержав 14 побед.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Муслим Салихов. Его соперником станет представитель Ямайки Рэнди Браун.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым.

UFC 2024. UFC Fight Night 235, Лас-Вегас, США
Алиасхаб Хизриев - Махмуд Мурадов
04 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Алиасхаб Хизриев
Окончено
NC
Махмуд Мурадов
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