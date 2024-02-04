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Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся

В ночь на 4 февраля по мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках основного карда непобеждённый российский боец Алиасхаб Хизриев провёл поединок с представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Бой завершился через 11 секунд. Хизриев случайно попал пальцем в глаз Мурадову и последний не смог продолжить поединок. В итоге бой признали несостоявшимся.

Ранее Хизриев провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, одержав 14 побед.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Муслим Салихов. Его соперником станет представитель Ямайки Рэнди Браун.

В соглавном бою бразилец Ренато Карнейро встретится с американцем Дрю Добером. В главном поединке турнира представитель Грузии Роман Долидзе встретится с Нассурдином Имавовым.