Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене получила 3 млн рублей от Федерации бокса России. Денежный сертификат спортсменке вручила Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Из-за бесчеловечной политики МОК наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх. Федерация бокса России, все боксёры решили поддержать нашу чемпионку. Маша, покоряй новые вершины. Впереди Игры Дружбы! Спортсмены России – это самая сплочённая семья, мы должны любить и помогать друг другу», – приводит слова Кириенко официальный сайт Федерации бокса России.

Напомним, в 2021 году Мария стала олимпийской чемпионкой в Токио по прыжкам в высоту. Ранее появлялась информация о том, что она планирует завершить спортивную карьеру, однако окончательное решение об уходе из профессионального спорта Ласицкене пока не приняла.