Ласицкене — о выступлении на «Русской зиме»: это мой лучший результат в странном сезоне

Олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала своё выступление (второе место с результатом 1,91 м) на турнире «Русская зима».

«Это мой лучший результат в вялотекущем и странном сезоне. Но я прыгнула лучше, чем в январе. Наверное, я должна быть довольна, что, выходя на соревнования, продолжаю бороться, соревноваться, выполнять на каждой высоте установки. Я и довольна должна быть, но хотелось бы лучше. Но это всё, что во мне есть на данный момент.

Впереди в зимнем сезоне ещё два старта, будем работать. Причин для такого выступления огромное множества. Я думаю, нет точного ответа на вопрос, что происходит. Самое главное, что я выхожу на тренировки, выхожу на соревнования, стараюсь… Будем думать о позитиве и готовиться к чемпионату России, главному старту зимы. Я никогда не загадываю, какую высоту могу взять, потому что это сбивает и мешает. Моя задача – выполнение тренерских установок и нужных прыжков на тренировках», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.