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Кроуфорд: мой поединок с Канело – крупнейший в боксе прямо сейчас

Кроуфорд: мой поединок с Канело – крупнейший в боксе прямо сейчас
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Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бой Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса самый большой в боксе прямо сейчас. Нравится вам это или нет, но таковы факты. Я не боюсь и определённо верю в себя, даже если никто не верит», – написал Кроуфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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