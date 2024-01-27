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Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес, когда состоится бой, следующий бой Кроуфорда, соперник Теренса Кроуфорда

«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше
Игорь Некрасов
Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес
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Конечно, ради боя с Канело и третьего титула абсолютного чемпиона мира.

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам. Об этом лучший боксёр мира рассказал в своих социальных сетях. И, конечно, фанатов интересует вопрос: какие дальнейшие планы у Кроуфорда?

Изначально предполагалось, что Теренс проведёт реванш с Эрролом Спенсом, которого победил в июле 2023 года. Но Спенс перенёс операцию по удалению катаракты, и неизвестно, когда теперь может вернуться в ринг, поэтому команда Кроуфорда вынуждена искать другие варианты. В ноябре новоиспечённый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе лишился титула по версии IBF, новым чемпионом организации стал Джарон Эннис, и бой с ним был бы вполне логичным со спортивной точки зрения. Но Теренса этот поединок не привлекает, как не привлекают и бои с чемпионами первого полусреднего веса Девином Хейни и Теофимо Лопесом.

Теренс стал первым абсолютным чемпионом мира в двух весах:
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика

Кроуфорд и его команда смотрят вперёд и ищут новые вызовы в более тяжёлых весовых категориях. И тут даже пошли разговоры о поединке с Тимом Цзю, который владеет поясом WBO в первом среднем весе.

«Я думаю, Цзю будет подходящим соперником, поскольку мы не можем получить бой со Спенсом, — сказал один из тренеров Кроуфорда Берни Дэвис в интервью MillCity Boxing. — Мы хотим подняться в весе ради истории, и нам нужно то, ради чего стоит подняться. И хотя Эннис — это тоже привлекательный вариант, я думаю, Цзю его немного превосходит».

Тоже вполне логичный вариант – бой с чемпионом в следующей весовой категории. Но для Кроуфорда сейчас важны громкие поединки, бои за наследие. И при всём уважении к Тиму победа над ним даст Теренсу лишь очередной пояс. Если же Кроуфорд действительно хочет исторического поединка, то есть только один вариант. О нём, кстати, Теренс говорил после победы над Спенсом – потенциальный супербой с Саулем Альваресом.

«Канело – большой чувак. Но, несмотря на это, я верю в свои способности. Он тяжёлый парень, но не такой уж и большой. Он такого же роста, как и я. И мои руки длиннее. Это был бы хороший бой», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

ТЕРЕНС КРОУФОРД

ТЕРЕНС КРОУФОРД

Фото: Al Bello/Getty Images

Бой с Канело – это действительно то, что нужно для истории. Шанс стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях, огромные гонорары и прикованный интерес всего боксёрского сообщества – вот что значит этот поединок для Теренса, и ни один боксёр мира не даст столько Кроуфорду, сколько может дать Канело. Два громких имени, действующий лидер P4P против бывшего – противостояние, пожалуй, не менее интересное, чем бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Конечно, это большой риск для американца. Подняться на три категории и набрать 10 килограммов для боя с Канело, который будет боксировать в своём привычном весе – задача сверхсложная. Это не просто перейти в следующий вес, а перепрыгнуть две категории. Похожий финт провернул Джермелл Чарло, поднявшийся на две категории ради боя с Альваресом. Чарло разгромно проиграл по очкам, но при этом прошёл весь бой с Канело. И если уж это удалось Джермеллу, то Кроуфорд, боксёр другого калибра, вполне может претендовать в этом поединке на победу. И в это верит не только Теренс.

Как Альварес разобрался с Чарло:
Канело выглядел мощно только благодаря сопернику. Чарло разочаровал всех
Канело выглядел мощно только благодаря сопернику. Чарло разочаровал всех

«Я не знаю, что Кроуфорд будет есть, — сказал чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол в интервью BoxingScene о том, как Кроуфорду удастся так подняться в весе. — Он лучший боксёр. Всё, что он планирует, не следует считать сумасшествием. Если он думает об этом, если говорит об этом, значит, это возможно».

Теренс и Сауль имеют одинаковый рост (173 см), при этом преимущество в размахе рук на стороне Кроуфорда. Дмитрий Бивол наглядно показал, что Альварес хоть и хороший боксёр, но точно не тот, кого нельзя победить. А вот Кроуфорд идёт с солидным рекордом 40-0 и в последнем поединке продемонстрировал просто запредельный уровень бокса. Да, у Канело будет преимущество в мощи и физической силе, но хватит ли этого, чтобы справиться с лучшим боксёром планеты?

Вспоминаем, как Бивол разобрался со звездой мирового бокса:
Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой
Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Сам он неоднократно говорил о том, что долго боксировать не собирается и что конец его карьеры не за горами. Победа над Канело позволит Кроуфорду установить уникальнейший рекорд – абсолютное чемпионство в трёх весовых категориях. И это не как в случае с Наоей Иноуэ, где между категориями, в которых японец стал абсолютным чемпионом, меньше двух килограммов: Теренс идёт на значительное повышение и в случае успеха впишет своё имя в историю как один из лучших боксёров всех времён. И именно поэтому Теренсу так необходим этот бой – это действительно поединок за наследие.

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