«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам. Об этом лучший боксёр мира рассказал в своих социальных сетях. И, конечно, фанатов интересует вопрос: какие дальнейшие планы у Кроуфорда?

Изначально предполагалось, что Теренс проведёт реванш с Эрролом Спенсом, которого победил в июле 2023 года. Но Спенс перенёс операцию по удалению катаракты, и неизвестно, когда теперь может вернуться в ринг, поэтому команда Кроуфорда вынуждена искать другие варианты. В ноябре новоиспечённый абсолютный чемпион мира в полусреднем весе лишился титула по версии IBF, новым чемпионом организации стал Джарон Эннис, и бой с ним был бы вполне логичным со спортивной точки зрения. Но Теренса этот поединок не привлекает, как не привлекают и бои с чемпионами первого полусреднего веса Девином Хейни и Теофимо Лопесом.

Кроуфорд и его команда смотрят вперёд и ищут новые вызовы в более тяжёлых весовых категориях. И тут даже пошли разговоры о поединке с Тимом Цзю, который владеет поясом WBO в первом среднем весе.

«Я думаю, Цзю будет подходящим соперником, поскольку мы не можем получить бой со Спенсом, — сказал один из тренеров Кроуфорда Берни Дэвис в интервью MillCity Boxing. — Мы хотим подняться в весе ради истории, и нам нужно то, ради чего стоит подняться. И хотя Эннис — это тоже привлекательный вариант, я думаю, Цзю его немного превосходит».

Тоже вполне логичный вариант – бой с чемпионом в следующей весовой категории. Но для Кроуфорда сейчас важны громкие поединки, бои за наследие. И при всём уважении к Тиму победа над ним даст Теренсу лишь очередной пояс. Если же Кроуфорд действительно хочет исторического поединка, то есть только один вариант. О нём, кстати, Теренс говорил после победы над Спенсом – потенциальный супербой с Саулем Альваресом.

«Канело – большой чувак. Но, несмотря на это, я верю в свои способности. Он тяжёлый парень, но не такой уж и большой. Он такого же роста, как и я. И мои руки длиннее. Это был бы хороший бой», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

ТЕРЕНС КРОУФОРД Фото: Al Bello/Getty Images

Бой с Канело – это действительно то, что нужно для истории. Шанс стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях, огромные гонорары и прикованный интерес всего боксёрского сообщества – вот что значит этот поединок для Теренса, и ни один боксёр мира не даст столько Кроуфорду, сколько может дать Канело. Два громких имени, действующий лидер P4P против бывшего – противостояние, пожалуй, не менее интересное, чем бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Конечно, это большой риск для американца. Подняться на три категории и набрать 10 килограммов для боя с Канело, который будет боксировать в своём привычном весе – задача сверхсложная. Это не просто перейти в следующий вес, а перепрыгнуть две категории. Похожий финт провернул Джермелл Чарло, поднявшийся на две категории ради боя с Альваресом. Чарло разгромно проиграл по очкам, но при этом прошёл весь бой с Канело. И если уж это удалось Джермеллу, то Кроуфорд, боксёр другого калибра, вполне может претендовать в этом поединке на победу. И в это верит не только Теренс.

«Я не знаю, что Кроуфорд будет есть, — сказал чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол в интервью BoxingScene о том, как Кроуфорду удастся так подняться в весе. — Он лучший боксёр. Всё, что он планирует, не следует считать сумасшествием. Если он думает об этом, если говорит об этом, значит, это возможно».

Теренс и Сауль имеют одинаковый рост (173 см), при этом преимущество в размахе рук на стороне Кроуфорда. Дмитрий Бивол наглядно показал, что Альварес хоть и хороший боксёр, но точно не тот, кого нельзя победить. А вот Кроуфорд идёт с солидным рекордом 40-0 и в последнем поединке продемонстрировал просто запредельный уровень бокса. Да, у Канело будет преимущество в мощи и физической силе, но хватит ли этого, чтобы справиться с лучшим боксёром планеты?

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Сам он неоднократно говорил о том, что долго боксировать не собирается и что конец его карьеры не за горами. Победа над Канело позволит Кроуфорду установить уникальнейший рекорд – абсолютное чемпионство в трёх весовых категориях. И это не как в случае с Наоей Иноуэ, где между категориями, в которых японец стал абсолютным чемпионом, меньше двух килограммов: Теренс идёт на значительное повышение и в случае успеха впишет своё имя в историю как один из лучших боксёров всех времён. И именно поэтому Теренсу так необходим этот бой – это действительно поединок за наследие.