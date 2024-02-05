Рамирес назвал фаворита боя между Биволом и Бетербиевым

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес ответил на вопрос о фаворите боя между за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, победит Бивол. Он умный и хорошо движется. Мне он нравится», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым состоится 1 июля.

Напомним, Бивол в своём последнем бою, который прошёл в декабре, единогласным судейским решением победил британца Линдона Артура, защитив титул WBA. В его активе 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

Бетербиев, в свою очередь, свой последний бой провёл в январе, досрочно победив в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита, защитив титулы WBC, IBF и WBO. На его счету 20 побед (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

Чем занимался Дмитрий Бивол до того, как стать звездой