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46-летний Флойд Мейвезер показал актуальную физическую форму

46-летний Флойд Мейвезер показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Прославленный боксёр показал, как проводит время на Кубе.

«Отдыхаю и наслаждаюсь на Кубе», — написал Мейвезер.

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера

В настоящий момент Флойду 46 лет. За время профессиональной карьеры он принял участие в 50 боях, в которых одержал 50 побед (27 нокаутом). Ранее Мейвезера критиковали за участие в выставочных боях. По мнению некоторых, американец в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами. Однако Флойд всякий раз говорил, что это не так и денег у него хватает.

Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой:

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