«Иди к чёрту, Флойд». Как звезда бокса стал причиной конфликта двух легенд

В начале декабря прошлого года звёздный американский боксёр Райан Гарсия вернулся на победную тропу, выиграв нокаутом у своего соотечественника Оскара Дуарте в восьмом раунде. Таким образом, 25-летний боец закрыл поражение от Джервонты Дэвиса.

Но за всем этим скрывалось крайне странное поведение Гарсии, который зачем-то прямо перед боем решил публично выяснять отношения с собственными промоутерами — Оскаром де ла Хойей и Бернардом Хопкинсом. Причём досталось сразу обоим. В целом очень странно видеть конфликты боксёров со своей командой, которые выносятся в публичное поле, но тут Райан пошёл ещё дальше — устроил разнос на пресс-конференции.

«Бернард заявил, что решит после этого боя, стоит ли мне боксировать дальше или нет. Это не ему решать, а моему тренеру и команде… Никто не говорил ему, когда прекращать боксировать. Он закончил в 45 лет, молодец. А ещё Оскар говорит, что мы их неправильно поняли. Но они же говорят на понятном английском… Всё очевидно — они считают, что этот парень побьёт меня, как считали, что это сделает и Дуно. Он был новой филиппинской звездой, а Дуарте считают мексиканской. И ещё: Бернард говорит, что называет враньё враньём. Если не ошибаюсь, он говорил, что никогда не проиграет белому, а Джо Смит нокаутировал его так, что он вывалился из ринга. Если не ошибаюсь, тот был белым. Так что они постоянно врут».

Хопкинс позже ответил не менее жёстко: «Райан недоволен, что мы не относимся к нему, как к чемпиону? А он — чемпион? У него есть чемпионский пояс? Послушайте… Суть этого бизнеса не в том, чтобы целовать жопы бойцам. И Оскар подтвердит это, просто другими словами. Суть бизнеса не в том, чтобы говорить бойцам то, что они хотят услышать. Не в том, чтобы называть их чемпионами, если они не являются чемпионами. Я занимаюсь раскруткой боя. И не собираюсь заниматься раскруткой вранья».

Райан Гарсия Фото: Getty Images

Оскар де ла Хойя, в свою очередь, заявил, что переживает за психическое состояние Гарсии, и добавил, что боец не отвечает на звонки. После этого конфликт слегка утих. На удивление Райан не ушёл от своих промоутеров, а начал с ними разработку следующего боя — против Девина Хейни. Де ла Хойя заявил, что поединок может состояться в марте 2024 года, но вдруг Гарсия пошёл в отказ, выбрав себе нового оппонента в лице Роландо Ромеро: «Девин упустил шанс. Он думал, что это будет бой Хейни против Гарсии, но ему следует уяснить, что моё имя в афише будет первым. Его поединок с Реджисом Прогрейсом продал всего 35 тысяч PPV. Я уведомил команду, что иду другим путём».

Казалось бы, ничего удивительного, но вспылил де ла Хойя. Одна из причин — близкие отношения Гарсии с Флойдом Мейвезером, который тоже занимается промоутерской деятельностью. Райан проводит пробежки с легендарным боксёром, а Оскар от этого бесится и намекает, что Флойд — браконьер в мире бокса: «Не уверен, остаётся ли Мейвезер активным промоутером, но вы знаете, что в боксе много браконьеров. Просто будьте осторожны».

Оскар де ла Хойя Фото: Getty Images

Потом де ла Хойя разразился более обширным постом: «Перед пробежкой с Флойдом Райан хотел драться с Хейни, после пробежки Райан хочет драться с Ролли Ромеро. Golden Boy работает с Райаном Гарсией с того момента, как он стал профессионалом, и вместе мы сделали его крупнейшей величиной в боксе. Мы превратим его бой с Ролли в грандиозное событие, как всегда делаем. Флойд, если ты хочешь поделиться с Райаном секретом защиты на ринге, то всё в порядке. Но если ты всё ещё промоутер — иди к чёрту».

Флойд не ввязывается в публичную конфронтацию, но зато хвалит Гарсию. Звезда поп-бокса неосознанно, а может, и вполне намеренно стал причиной раздора двух легендарных боксёров, но, кажется, совсем за это не переживает. Король Райан в последнее время ведёт себя странновато, хотя на самом деле ему пора запоминаться своими боями, а не сомнительными перформансами вне ринга.