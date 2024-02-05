Топурия дал точный прогноз на бой с Волкановски

Непобеждённый боец MMA Илия Топурия высказался о своём предстоящем поединке с чемпионом UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски. Испанец грузинского происхождения выразил уверенность в том, что нокаутирует австралийца в первом раунде.

«Знаю себя, поэтому я финиширую его в первом раунде нокаутом. Скорее всего, это будет нокаут, если он не прыгнет мне под ноги. Я собираюсь погасить ему свет.

Я принадлежу к новому поколению ММА. Я привношу развитый стиль во все аспекты: на ногах, в борьбе. Я считаю себя гораздо более совершенным бойцом, чем Алекс. Опыт на его стороне, но молодая кровь — на моей стороне. Это мой момент. Никакого провала от меня не будет», — приводит слова Топурии MMAJunkie.

Напомним, бой Топурии и Волкановски состоится 17 февраля. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.