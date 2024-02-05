Шарабутдин Атаев сразится с кубинцем Альфонсо за пояс IBA 16 февраля в Душанбе

16 февраля в Душанбе (Таджикистан) состоится боксёрское шоу «Ночь чемпионов IBA». В главном бою чемпион мира 2023 года и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KO) сразится за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020, чемпионом мира – 2021 и победителем Европейских игр – 2019 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо.

Предстоящий поединок станет четвёртым в противостоянии Атаева и Альфонсо, на данный момент счёт в пользу россиянина. В последний раз Атаев выходил на профессиональный ринг в октябре, когда досрочно одолел Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.

В соглавном поединке турнира определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Шавкатджон Рахимов (17-1-1, 14 KO) из Таджикистана встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом (25-1, 25 KO).

Также 16 февраля в Душанбе определится второй претендент на пояс IBA в весе до 57,2 кг. Чемпион мира и Азии 2019 года Миразизбек Мирзахалилов (4-0, 3 KO) из Узбекистана встретится с мексиканцем Луисом Родригесом Оканой (15-0, 14 KO). Победитель в этой паре оспорит титул IBA с бронзовым призёром чемпионата мира – 2023 россиянином Всеволодом Шумковым, который в минувшие выходные в Серпухове единогласным решением судей победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту.