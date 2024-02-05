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Имавов после победы над Долидзе рассказал, когда хочет вернуться в октагон

Имавов после победы над Долидзе рассказал, когда хочет вернуться в октагон
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Известный французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал о том, когда он хотел бы провести свой следующий поединок. Спортсмен дал понять, что желает выступить на турнире UFC в Париже, который, как правило, проходит в сентябре.

«Я очень хочу попасть в парижский кард, так почему бы мне не получить шанс подраться за титул? Французские болельщики создают потрясающую атмосферу, они действительно страстные фанаты этого спорта и заслуживают поединков высокого уровня», – приводит слова Имавова MMA News.

В ночь на 4 февраля мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного боя представитель Грузии Роман Долидзе встретился с французом с дагестанскими корнями Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

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