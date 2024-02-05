Жорж Сен-Пьер рассказал, в чём кроется секрет успеха Конора Макгрегора

Легендарный боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер высоко оценил вклад ирландца Конора Макгрегора в MMA. Также канадец объяснил, почему бывшему чемпиону UFC удалось вывести индустрию боёв на новый уровень.

«Конор сильно повлиял на всю индустрию смешанных единоборств. Макгрегор был очень полезен для популяризации этого вида спорта. Он обратил внимание на ММА, он вывел этот спорт на новые вершины. Он сделал то, что никому не удавалось сделать до него. За счёт чего всё это удалось сделать ирландцу? Для того чтобы нравиться болельщикам, нужно быть настоящим, не играть роль. Ведь когда ты играешь роль, это сразу же видно. И Конор был хорош именно тем, что он не играл роль. Он всегда был самим собой», – приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

Напомним, профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Ожидается, что в этом году ирландец вернётся в бои. Он не дрался с 2021 года.