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Стерлинг: если я побью Каттара, то стану следующим в титульной очереди

Стерлинг: если я побью Каттара, то стану следующим в титульной очереди
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг высказался о своих перспективах в полулёгком дивизионе. Алджо считает, что победа над Келвином Каттаром на турнире UFC 300 позволит ему получить титульный бой в дивизионе до 66 кг.

«Если я побью Каттара так, как планирую это сделать, то, думаю, я буду следующим в титульной очереди. И это не будет притянуто за уши: взгляните на топов – все они уже дрались за титул. Если Волкановски победит снова – думаю, путь будет свободен», – приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Напомним, Стерлинг последний бой провёл против Шона О’Мэлли в августе 2023 года на турнире UFC 292. В этом поединке Алджамейн потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде. После того боя Стерлинг решил подняться в полулёгкий дивизион.

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