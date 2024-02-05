Стерлинг: если я побью Каттара, то стану следующим в титульной очереди

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Алджамейн Стерлинг высказался о своих перспективах в полулёгком дивизионе. Алджо считает, что победа над Келвином Каттаром на турнире UFC 300 позволит ему получить титульный бой в дивизионе до 66 кг.

«Если я побью Каттара так, как планирую это сделать, то, думаю, я буду следующим в титульной очереди. И это не будет притянуто за уши: взгляните на топов – все они уже дрались за титул. Если Волкановски победит снова – думаю, путь будет свободен», – приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Напомним, Стерлинг последний бой провёл против Шона О’Мэлли в августе 2023 года на турнире UFC 292. В этом поединке Алджамейн потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде. После того боя Стерлинг решил подняться в полулёгкий дивизион.