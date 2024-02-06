Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт определил нового соперника в UFC

Пэдди Пимблетт определил нового соперника в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC (до 70 кг), прокомментировал недавнее высказывание представителя Бразилии Ренато Мойкано. После победы в поединке с американцем Дрю Добером на UFC Fight Night 235 Мойкано заявил, что хотел бы увидеть бой Добера и Пимблетта.

«Зачем мне драться с Добером, если размазать тебя мне будет гораздо проще?» — ответил Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь на 17 декабря мск, Пэдди встречался с американцем Тони Фергюсоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу британца единогласным решением судей. В общей сложности в ММА Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпел три поражения.

Материалы по теме
Пэдди Пимблетт назвал двух бойцов UFC, которые не нравятся ему больше всего
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android