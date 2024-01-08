Пэдди Пимблетт назвал двух бойцов UFC, которые не нравятся ему больше всего

Известный британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC (до 70 кг), высказался о бойцах промоушена Даны Уайта, которые ему не нравятся. По словам Пэдди, таковыми являются грузин Илия Топурия, в которого он однажды кинул бутылку с дезинфицирующим средством для рук, а также американец Терренс Маккинни.

«Наверное, это парень с дезинфицирующим средством для рук. Сосиска. Я бросил в него бутылочку с дезинфицирующим средством для рук, и он попытался дать мне пощёчину. Я был один, а он находился в окружении примерно 12 своих приятелей.

И Маккинни – как бы его ни звали, этот гриб не перестаёт говорить обо мне. В каждом интервью он болтает обо мне», — сказал Пимблетт на канале Happy Endings в YouTube.