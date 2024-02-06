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Ковингтон отреагировал на слухи о возможном бое с Рахмоновым

Ковингтон отреагировал на слухи о возможном бое с Рахмоновым
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон прокомментировал информацию о возможном бое с непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым.

«Мне не было предложено никаких боёв — ни с Рахмоновым, ни с кем-либо ещё. Объясните, каким образом мне могут предложить бой, если я до сих пор хожу в ортопедическом ботинке? Я не могу думать о боях, пока не восстановлюсь на 100%. В данный момент я здоров где-то на 60%.

Каким образом UFC может предложить мне бой, если они знают о моей ситуации и оплачивают мне лучшее медицинское лечение, которое только может быть? Так что нет, мне не предлагали никаких боёв – это фейковая информация. Сейчас я не могу ни ходить, ни тренироваться», — сказал Ковингтон в видео на YouTube-канале Submission Radio.

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