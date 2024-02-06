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Ковингтон показал снимок перелома ноги, полученного в бою с Эдвардсом на UFC 296

Ковингтон показал снимок перелома ноги, полученного в бою с Эдвардсом на UFC 296
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал рентгеновский снимок ноги, на котором демонстрируется перелом. Его он получил в поединке с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 296. После боя американец заявлял, что сломал ногу в первые 30 секунд, из-за чего не смог действовать в полную силу. Напомним, Колби проиграл судейским решением.

В общей сложности Ковингтон провёл в смешанных единоборствах 21 поединок, в которых одержал 17 побед (в том числе – четыре нокаутом) и потерпел четыре поражения. В настоящий момент бойцу 35 лет.

Ранее о возможном поединке между Ковингтоном и Шавкатом Рахмоновым высказался экс-чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг.

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