Экс-звезда ММА Карано подала иск против Disney и Lucasfilm

Американская актриса и модель, ранее выступавшая в смешанных единоборствах ММА, Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm, обвинив кинокомпании в дискриминации и неправомерном увольнении с роли в сериале «Мандалорец». Об этом она сообщила в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Карано подала иск во вторник, 6 февраля, в федеральный суд Калифорнии, утверждая, что её уволили за высказывание ультраправых взглядов в социальных сетях. Карано добивается решения суда, которое заставит Lucasfilm вернуть её к роли Кары Дюн, которую она исполнила в первых двух сезонах «Мандалорца».

Иск Карано поддержал миллиардер Илон Маск, который ранее пообещал оплачивать юридические издержки всем, кто подвергся дискриминации за выражение своего мнения в соцсети Х (ранее Twitter), владельцем которой он является. Кроме восстановления в роли Кары Дюн, Карано добивается компенсации в размере не менее $ 75 тыс.

Напомним, в 2021 Lucasfilm объявила, что Карано не вернётся к своей роли в третьем сезоне «Мандалорца», а также осудила посты актрисы в социальных сетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую обстановку в США с нацистской Германией.

С 2006 по 2009 год Джина Карано выступала в MMA. Она претендовала на пояс чемпионки Strikeforce, но проиграла Крис Сайборг. Всего на её счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед и потерпела одно поражение.