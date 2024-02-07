Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-звезда ММА Карано подала иск против Disney и Lucasfilm

Экс-звезда ММА Карано подала иск против Disney и Lucasfilm
Аудио-версия:
Комментарии

Американская актриса и модель, ранее выступавшая в смешанных единоборствах ММА, Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm, обвинив кинокомпании в дискриминации и неправомерном увольнении с роли в сериале «Мандалорец». Об этом она сообщила в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Карано подала иск во вторник, 6 февраля, в федеральный суд Калифорнии, утверждая, что её уволили за высказывание ультраправых взглядов в социальных сетях. Карано добивается решения суда, которое заставит Lucasfilm вернуть её к роли Кары Дюн, которую она исполнила в первых двух сезонах «Мандалорца».

Иск Карано поддержал миллиардер Илон Маск, который ранее пообещал оплачивать юридические издержки всем, кто подвергся дискриминации за выражение своего мнения в соцсети Х (ранее Twitter), владельцем которой он является. Кроме восстановления в роли Кары Дюн, Карано добивается компенсации в размере не менее $ 75 тыс.

Напомним, в 2021 Lucasfilm объявила, что Карано не вернётся к своей роли в третьем сезоне «Мандалорца», а также осудила посты актрисы в социальных сетях, в которых она сравнила нынешнюю политическую обстановку в США с нацистской Германией.

С 2006 по 2009 год Джина Карано выступала в MMA. Она претендовала на пояс чемпионки Strikeforce, но проиграла Крис Сайборг. Всего на её счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала семь побед и потерпела одно поражение.

Материалы по теме
Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа
Коста: чего мне больше всего не хватает в Лас-Вегасе, так это еды Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android