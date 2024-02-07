Вартанян: бойцы из России намного сильнее, чем из США

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян выразил уверенность, что его соотечественники, занимающиеся ММА, сильнее своих коллег из США. По словам Эдуарда, в России спортсмены получают хорошую базу в самом начале пути.

«Учитывая уровень бойцов UFC, в этом нет ничего сверхъестественного. Я думаю, что Шовхал, как и многие представители России, мог быть подписан туда. Думаю, что бойцы из России намного сильнее, чем бойцы из США. Почему я так думаю? В России, особенно на Северном Кавказе, во многих залах сильный начальный уровень. Из-за высокой селекции там много высококонкурентных спортсменов. Но они только начинают, либо у них любительская карьера. В США такого нет. Почему? Банально, большинство бойцов в UFC параллельно работает. Яквинта, который дрался с Хабибом – риелтор. Кто-то работает электриком, особенно в Вегасе. Они тренируются, спаррингуют три раунда, а не пять – а потом уходят на работу. Я сам был свидетелем. В России ты числишься в организациях, клубах, тебе платят зарплату. И ты можешь на неё существовать. Если брать в общей массе, уровень бойцов из России сильнее. Потому что они могут больше времени этому уделять. В Америке ты не можешь просто тренироваться и не работать. И изначально у них бойцы не очень высокого уровня», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.