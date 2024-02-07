«Ехать в Узбекистан бесплатно — издевательство». Курбанов — про титульный бой

Известный российский боксёр, второй номер рейтинга IBF в первом среднем весе Магомед Курбанов высказался о предстоящем титульном поединке с Исраилом Мадримовым (Узбекистан). Ранее сообщалось, что спортсмены согласовали дату боя.

«Я сейчас нахожусь в Америке исключительно только ради этого боя. Есть сейчас какие-то обсуждения, но нет локации! Последний раз высказался мой промоутер, глава RCC Boxing Promotions, о том, что нигде этот бой не интересен, кроме России. Я согласен! Я буду только рад боксировать в России. Я нахожусь здесь только ради того, чтобы состоялся этот бой!

Теперь следующее: готов ли Мадримов поехать туда и не найдёт ли он другой вариант? Вот в чём вопрос сейчас. Я только за, я готов был ехать в Узбекистан, я готов был ехать хоть куда, главное, чтобы на кону был титул. Но ехать в Узбекистан бесплатно – это уже издевательство над боксёром.

От себя скажу: лично я готов боксировать, хоть через три недели, хоть через четыре недели. Я нахожусь в тренировочном лагере уже давно, поэтому, если этот бой объявят в ближайший месяц, то погнали! Будем делать это все! Я готов!» — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.