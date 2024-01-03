Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Журналист: Курбанов и Мадримов согласовали бой за титул чемпиона мира по версии WBA

Журналист: Курбанов и Мадримов согласовали бой за титул чемпиона мира по версии WBA
Комментарии

Известный российский боксёр, второй номер рейтинга IBF в первом среднем весе Магомед Курбанов и его коллега из Узбекистана Исраил Мадримов согласовали поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, сообщает журналист Джалол Ахмедов в социальных сетях.

По информации обозревателя, официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Напомним, свой последний бой Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Россиянин победил француза Мишеля Соро раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и защитил титул чемпиона по версии WBO International в 1-м среднем весе.

Всего в профессиональной карьере российский боксёр провёл 25 боёв, в которых так и не познал горечи поражений.

Материалы по теме
Судья боя Курбанов – Соро дисквалифицирован на полтора года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android