Журналист: Курбанов и Мадримов согласовали бой за титул чемпиона мира по версии WBA

Известный российский боксёр, второй номер рейтинга IBF в первом среднем весе Магомед Курбанов и его коллега из Узбекистана Исраил Мадримов согласовали поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, сообщает журналист Джалол Ахмедов в социальных сетях.

По информации обозревателя, официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Напомним, свой последний бой Курбанов провёл 6 мая 2023 года в Екатеринбурге. Россиянин победил француза Мишеля Соро раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и защитил титул чемпиона по версии WBO International в 1-м среднем весе.

Всего в профессиональной карьере российский боксёр провёл 25 боёв, в которых так и не познал горечи поражений.