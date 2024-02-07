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Экс-боец UFC объяснил, почему в ближайшее время Дана Уайт столкнётся с потоком критики

Экс-боец UFC объяснил, почему в ближайшее время Дана Уайт столкнётся с потоком критики
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Бывший боец UFC американец Джош Томпсон прокомментировал критику, с которой регулярно сталкивается президент UFC Дана Уайт во многих американских СМИ. По мнению Томпсона, негативные сообщения в адрес Уайта появляются из-за его политической позиции и принципов.

«Я не знаю, может, Дану Уайта критикуют из-за того, что он поддерживает Трампа. Дана придерживается консервативных ценностей. Я действительно верю, что многие наши СМИ, освещающие ММА, придерживаются иных политических взглядов, чем он, и поэтому они находят любой возможный способ атаковать его. Не важно, какой повод. И особенно это будет наблюдаться сейчас, когда приближается сезон выборов 2024 года», — приводит слова Томпсона MMA News со ссылкой на его выступление в Weighing In podcast.

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