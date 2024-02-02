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Дана Уайт сделал жёсткое заявления после слов журналиста о бое Порье и Сен-Дени

Дана Уайт сделал жёсткое заявления после слов журналиста о бое Порье и Сен-Дени
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова журналиста Гильерме Круза, который ранее заявил, что поединок между американцем Дастином Порье и французом Бенуа Сен-Дени не был согласован. Круз сообщил, что для Сен-Дени стало шоком, когда он узнал о бое с Порье, проснувшись однажды утром.

«Привет, Гильерме. Иди к чёрту, подонок. Вы, ребята из СМИ, такое дерьмо. Стараетесь выдать любой кликбейт лишь бы быть первыми и при этом не правыми. Вот почему никто не доверяет вам и не любит вас», — написал Уайт на своей странице в социальных сетях, приложив к сообщению переписку с Сен-Дени, из которой следует, что между ними вёлся разговор на предмет поединка с Порье.

Напомним, недавно Порье сообщал об отмене поединка с Сен-Дени. Позже, однако, он заявил, что поторопился, и бой будет.

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