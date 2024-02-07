Усик категорично ответил на вопрос об осуждении Фьюри за снятие с боя 17 февраля

Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик признался, что не осуждает своего соперника по следующему бою – чемпиона мира по версии WBC в том же весе Тайсона Фьюри (Великобритания). Спортсмены должны были сразиться 17 февраля, но незадолго до даты поединка британец получил рассечение и был вынужден отказаться от него. Бой перенесли на 18 мая.

«Я никого не осуждаю. Такое может случиться. Это бокс. Но относиться к этому нужно очень серьёзно. Ведь мы на другом уровне с Тайсоном. Осуждать людей за какие-то ошибки – это слабость. Я прекрасно себя чувствую, и даже если кто-то играет мной, он играет по моим правилам», — сказал Усик во время пресс-конференции.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму: