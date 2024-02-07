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Александр Емельяненко ответил на вопрос о своих гонорарах во время выступления в Pride

Александр Емельяненко ответил на вопрос о своих гонорарах во время выступления в Pride
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался о своих гонорарах во время выступления в промоушене Pride. По словам Емельяненко, суммы были небольшие.

«Там не платили такие гонорары, как в UFC, как в Америке. Как в боевом самбо – медаль и грамота. Мы выступаем за идею, за популяризацию. В «Прайде» мне хватало от боя до боя. Приезжаешь – маме дашь, тренеру. Себе оставляешь три копейки до следующего боя. Сбор, ещё что-то провести. Похулиганить с друзьями. Вообще незначительные цифры. Мне даже стыдно называть суммы гонорара. Мне хватало от боя до боя на еду», — сказал Емельяненко на канале На спорте с Монто в YouTube.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Александра устроил драку на съёмках шоу с Ольгой Бузовой.

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