Бывший соперник Александра Емельяненко устроил драку на съёмках шоу с Бузовой

Российский блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов устроил драку во время съёмок ток-шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на ТНТ. Скандальный инцидент возник после того, как один из участников передачи обратил внимание на внешний вид бойца. После этого Ершов набросился на обидчика с кулаками.

Ведущая Бузова пыталась безуспешно успокоить Евгения, а потом вызвала охрану.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, в прошлом году Ершов проводил поединок с популярным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Их бой проходил 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние было главным событием спортивного мероприятия и закончилось в пользу Емельяненко, который во втором раунде успешно применил болевой приём.