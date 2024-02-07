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Топурия: Холлоуэй, Ортега и Родригес могут уходить на пенсию

Топурия: Холлоуэй, Ортега и Родригес могут уходить на пенсию
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Грузинский претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия считает, что первые номера рейтинга не заслуживают поединка за титул.

«Это не имеет никакого смысла. Макс, Яир, Брайан Ортега, они все могут уходить на пенсию. Я никогда бы не дал им шанс бороться за титул.

Против кого я проведу защиту, если выиграю? Я не знаю. В UFC знают об этом лучше меня, и я не думаю, что они предложат мне Макса и тех, кого я назвал. Посмотрим. Я сосредоточен на предстоящем бое», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

Напомним, 17 февраля в Анахайме (США) на турнире UFC 298 Топурия сразится с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

Ранее в интервью Топурия сказал, как сложится его поединок с Волкановски.

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